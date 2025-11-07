К 2050 году более половины взрослых людей в мире будут страдать ожирением

Рост потребления большого количества сахара значительно повышает риск развития диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. В последние десятилетия рацион питания во всем мире радикально изменился, что привело к стремительному росту процента жителей планеты с диагнозами ожирение и диабет.

Согласно данным, опубликованным в медицинском журнале Lancet (его цитирует ВВС), к 2050 году более половины взрослых и треть молодежи (детей, подростков и молодых взрослых) во всем мире будут страдать избыточным весом или ожирением. Исследование, охватывающее более 200 стран, прогнозирует, что если текущая тенденция сохранится, то через 25 лет в таких странах, как Китай, Индия и США, будет самая большая численность людей с избыточным весом или ожирением (627 млн, 450 млн и 214 млн человек соответственно). Это увеличение создаст серьезную дополнительную нагрузку на национальные системы здравоохранения.

Одна из самых серьезных проблем контроля веса заключается в том, что многие обычные продукты – от йогурта и хлеба до кетчупа и заправки для салата – содержат много сахара, который часто не учитывается. «Свободными сахарами» считается любой сахар, добавленный для подслащивания еды или напитков, а также сахар, который естественным образом содержится в меде, сиропе и соках. Эти сахара быстро попадают в кровоток, вызывая резкий скачок уровня сахара в крови, в отличие от сахара во свежих фруктах и овощах, где клетчатка замедляет пищеварение.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует, чтобы потребление любых добавленных или свободных сахаров не превышало 10% от суточной нормы калорий, а оптимальное потребление составляло менее 5%. Это примерно шесть чайных ложек сахара в день, включая сахар, добавленный в продукты. ВОЗ также отмечает, что в 330 мл сладкого газированного напитка может содержаться почти девять чайных ложек сахара. Рост потребления обработанных продуктов, содержащих концентрированный фруктовый сок, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и другие альтернативные названия сахара, является одной из главных причин проблемы.

Для оценки вероятного наличия избыточного веса врачи широко используют индекс массы тела (ИМТ), который рассчитывается на основе роста и веса. Однако этот показатель не является однозначным, поскольку он не учитывает, превышен ли вес из-за избыточного жира или из-за роста мышечной массы, а также не принимает во внимание возраст, пол и уровень физической активности человека.

Исследователи установили, что жители Азии, чернокожее население и представители ряда этнических меньшинств подвержены большему риску развития хронических заболеваний (сердечно-сосудистые или диабет второго типа) даже при более низком ИМТ, чем у других групп. В связи с этим в некоторых странах были разработаны новые рекомендации, которые понижают пороговые значения ИМТ для этих групп населения, что, как ожидается, поможет предотвратить развитие заболеваний, связанных с излишним весом, на более ранней стадии.