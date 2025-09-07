Ультразвуковой "шлем" может лечить болезнь Паркинсона неинвазивным способом

Ученые разработали ультразвуковой "шлем", который открывает новые перспективы лечения неврологических заболеваний без операций и других инвазивных процедур.

Устройство способно воздействовать на микроскопические участки мозга – в тысячу раз меньшие, чем это возможно при традиционном использовании ультразвука. По точности и эффективности оно может стать альтернативой глубокой стимуляции мозга (ГСМ), применяемой, например, при болезни Паркинсона. Кроме того, технология рассматривается как потенциальный способ терапии при депрессии, синдроме Туретта, хронической боли, болезни Альцгеймера и зависимостях.

В отличие от ГСМ, где требуется хирургическое вживление электродов для подачи электрических импульсов, новый метод использует механические ультразвуковые волны, воздействующие на мозг снаружи. До последнего времени точность их применения была ограничена, но в исследовании, опубликованном в Nature Communications, представлена система, которая позволяет работать с зонами мозга в 30 раз меньшими, чем при существующих технологиях глубокого ультразвукового воздействия.

Чтобы протестировать устройство, его испытали на семи добровольцах. Сфокусированный ультразвук направляли на участок размером с рисовое зерно в латеральном коленчатом теле (ЛКТ) – важном звене зрительного пути от глаз к мозгу. Эксперименты показали: модуляция этой области снижает активность зрительной коры и оказывает длительный эффект. Разработка велась более десяти лет совместными усилиями междисциплинарных команд Университетского колледжа Лондона (UCL) и Оксфордского университета, которым удалось объединить технологию шлема со сканированием МРТ.

Сейчас исследователи готовят испытания на участках мозга, связанных с болезнью Паркинсона, шизофренией, постинсультной реабилитацией, хронической болью и депрессией. Сам шлем является уникальным устройством. Его разработчики подчеркивают, что при дальнейших испытаниях особое внимание будет уделено удобству использования пациентами.