Welt: Германия не планирует участвовать в международных силах в Газе

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин "в обозримом будущем" не будет участвовать в международных силах стабилизации (ISF), которые, как предполагается, должны стать частью плана "дня после" в секторе Газы, пишет Welt.

По словам главы МИД Германии, такая миссия должна не просто "посредничать", а при необходимости реально обеспечивать безопасность, и участие немецких военных в подобной операции "в этой регионе" многим представляется маловероятным.

На вопрос о вовлечении в подготовку или организацию миссии он также ответил отрицательно.

При этом Вадефуль подчеркнул готовность Германии участвовать в создании международных механизмов (в т.ч. в структурах, которые могут быть закреплены резолюцией Совбеза ООН), а также заявил о необходимости как можно быстрее переходить ко второй фазе плана и расширять гуманитарную помощь и подготовку к восстановлению Газы, рассчитывая в том числе на финансовое участие государств Персидского залива.