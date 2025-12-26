x
26 декабря 2025
|
последняя новость: 11:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 декабря 2025
|
26 декабря 2025
|
последняя новость: 11:49
26 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Welt: Германия не планирует участвовать в международных силах в Газе

Газа
Германия
СМИ
время публикации: 26 декабря 2025 г., 11:12 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 11:19
Welt: Германия не планирует участвовать в международных силах в Газе
AP Photo/Ng Han Guan

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин "в обозримом будущем" не будет участвовать в международных силах стабилизации (ISF), которые, как предполагается, должны стать частью плана "дня после" в секторе Газы, пишет Welt.

По словам главы МИД Германии, такая миссия должна не просто "посредничать", а при необходимости реально обеспечивать безопасность, и участие немецких военных в подобной операции "в этой регионе" многим представляется маловероятным.

На вопрос о вовлечении в подготовку или организацию миссии он также ответил отрицательно.

При этом Вадефуль подчеркнул готовность Германии участвовать в создании международных механизмов (в т.ч. в структурах, которые могут быть закреплены резолюцией Совбеза ООН), а также заявил о необходимости как можно быстрее переходить ко второй фазе плана и расширять гуманитарную помощь и подготовку к восстановлению Газы, рассчитывая в том числе на финансовое участие государств Персидского залива.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 ноября 2025

Иордания и Германия требуют мандат ООН для размещения международных сил в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 октября 2025

В Шарм аш-Шейхе Трамп и участники саммита подписали декларацию по Газе