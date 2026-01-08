Бактерии внутри опухолей способствуют развитию резистентности к иммунотерапии

Исследователи из Кливлендской клиники выяснили, что бактерии, находящиеся внутри опухолей, могут объяснить, почему иммунотерапия помогает не всем пациентам одинаково. Два параллельных исследования, опубликованных в журнале Nature Cancer, показали: когда в микроокружении опухоли присутствует большее количество бактерий, они подавляют иммунный ответ организма. Это приводит к тому, что у пациентов с плоскоклеточным раком головы и шеи развивается устойчивость к иммунотерапии.

В первой работе исследователи проанализировали генетические профили опухолей и показали, что именно повышенное общее количество бактерий – а не конкретные их виды – ослабляет иммунный ответ. Лабораторные модели подтвердили результаты: применение антибиотиков уменьшало опухоли и усиливало иммунную реакцию, тогда как добавление бактерий делало лечение иммунотерапией менее эффективным. Кроме того, команда сотрудничала с врачами из Онкологического центра им. М.Д. Андерсона, чтобы изучить, как уровень бактерий связан с реакцией на лечение у пациентов с раком головы и шеи, участвовавших в клинических испытаниях.

Во второй работе команда проанализировала данные клинического исследования III фазы Javelin HN100, в котором оценивалось, сможет ли добавление иммунотерапии, направленной на PD-L1, к стандартной химиолучевой терапии улучшить исходы лечения пациентов с плоскоклеточным раком головы и шеи. Оказалось, что у пациентов с высоким содержанием бактерий в опухоли результаты иммунотерапии были хуже, чем у тех, кто получал только химиолучевую терапию. В исследовании участвовали специалисты Мемориального онкологического центра Слоан-Кеттеринг и Онкологического института Дана-Фарбер.

В целом оба исследования показали, что избыток бактерий в опухолях привлекает нейтрофилы – клетки иммунной системы, которые обычно защищают организм от инфекций. Однако при раке эти клетки могут, наоборот, подавлять противоопухолевый иммунный ответ, что делает иммунотерапию менее эффективной. Эти данные открывают путь к дальнейшим исследованиям того, почему бактерии накапливаются в опухолях и как можно изменить этот процесс, чтобы улучшить результаты лечения.