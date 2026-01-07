Двухмесячный младенец умер от гриппа, минздрав призывает вакцинироваться

Младенец в возрасте двух месяцев скончался в результате заболевания гриппом на севере страны. Это шестой в нынешнем сезоне случай смерти ребенка от осложнений, вызванных гриппом, по данным минздрава.

Министерство здравоохранения рекомендует населению как можно скорее сделать прививки от гриппа: хотя в младенческом возрасте вакцинация невозможна, вакцинированные вовремя члены семьи и люди, контактирующие с ребенком, обеспечили бы определенную защиту от заражения. Поэтому крайне важна массовая вакцинация.

В министерстве подчеркивают, что хотя вакцина против гриппа не предотвращает заболевание полностью, в большинстве случаев она снижает тяжесть течения болезни.

В соответствии с принципом превентивной предосторожности министерство здравоохранения рекомендует группам риска рассмотреть ношение масок в закрытых помещениях и при массовых скоплениях людей. Кроме того, министерство рекомендует ношение масок медицинским персоналом и посетителями домов престарелых и гериатрических учреждений.