Здоровье

Двухмесячный младенец умер от гриппа, минздрав призывает вакцинироваться

Грипп
Минздрав
Погибшие
Дети
время публикации: 07 января 2026 г., 13:45 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 13:47
Двухмесячный младенец умер от гриппа, минздрав призывает вакцинироваться
Flash90. Фото: М.Шай

Младенец в возрасте двух месяцев скончался в результате заболевания гриппом на севере страны. Это шестой в нынешнем сезоне случай смерти ребенка от осложнений, вызванных гриппом, по данным минздрава.

Министерство здравоохранения рекомендует населению как можно скорее сделать прививки от гриппа: хотя в младенческом возрасте вакцинация невозможна, вакцинированные вовремя члены семьи и люди, контактирующие с ребенком, обеспечили бы определенную защиту от заражения. Поэтому крайне важна массовая вакцинация.

В министерстве подчеркивают, что хотя вакцина против гриппа не предотвращает заболевание полностью, в большинстве случаев она снижает тяжесть течения болезни.

В соответствии с принципом превентивной предосторожности министерство здравоохранения рекомендует группам риска рассмотреть ношение масок в закрытых помещениях и при массовых скоплениях людей. Кроме того, министерство рекомендует ношение масок медицинским персоналом и посетителями домов престарелых и гериатрических учреждений.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
