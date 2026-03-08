Тхэквондо. Израильтянки завоевали три медали Открытого чемпионата Словении

В Любляне проходит Открытый чемпионат Словении по тхэквондо.

Израильтянки завоевали три медали в соревнованиях кадетов и юниоров.

Серебряную медаль завоевала Шир Балкар (юниоры, весовая категория до 44 кг).

Бронзовые медали завоевали Михаль Менахем (кадеты. весовая категория до 44 кг) и Дорон Гросберг (юниоры, весовая категория до 42 кг).