Тхэквондо. Израильтянки завоевали три медали Открытого чемпионата Словении
время публикации: 08 марта 2026 г., 12:11 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 12:11
В Любляне проходит Открытый чемпионат Словении по тхэквондо.
Израильтянки завоевали три медали в соревнованиях кадетов и юниоров.
Серебряную медаль завоевала Шир Балкар (юниоры, весовая категория до 44 кг).
Бронзовые медали завоевали Михаль Менахем (кадеты. весовая категория до 44 кг) и Дорон Гросберг (юниоры, весовая категория до 42 кг).
