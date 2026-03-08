x
08 марта 2026
Спорт

Тхэквондо. Израильтянки завоевали три медали Открытого чемпионата Словении

Спорт/важное
Тхэквондо
время публикации: 08 марта 2026 г., 12:11 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 12:11
Тхэквондо. Израильтянки завоевали три медали Открытого чемпионата Словении
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Любляне проходит Открытый чемпионат Словении по тхэквондо.

Израильтянки завоевали три медали в соревнованиях кадетов и юниоров.

Серебряную медаль завоевала Шир Балкар (юниоры, весовая категория до 44 кг).

Бронзовые медали завоевали Михаль Менахем (кадеты. весовая категория до 44 кг) и Дорон Гросберг (юниоры, весовая категория до 42 кг).

