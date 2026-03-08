x
08 марта 2026
Спорт

Юниорский чемпионат мира по хоккею. Израильтяне не сумели выйти в дивизион 2В

Хоккей
время публикации: 08 марта 2026 г., 12:41 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 12:41
Юниорский чемпионат мира по хоккею. Израильтяне не сумели выйти в дивизион 2В
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Сегодня в Гонконге завершится юниорский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3А (спортсмены до 18 лет).

В решающем матче за выход в дивизион 2В израильтяне проиграли сборной Узбекистана 3:6.

Сборная Узбекистана победила во всех матчах (в четырех из пяти в основное время) и победила в турнире. Она вышла в дивизион 2В.

Израильтяне займут третье место.

Скорее всего, в дивизион 3В вылетит сборная Новой Зеландии, пригравшая 4 матча. Сегодня новозеландцы играют со сборной Гонконга.

