Юниорский чемпионат мира по хоккею. Израильтяне не сумели выйти в дивизион 2В
время публикации: 08 марта 2026 г., 12:41 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 12:41
Сегодня в Гонконге завершится юниорский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3А (спортсмены до 18 лет).
В решающем матче за выход в дивизион 2В израильтяне проиграли сборной Узбекистана 3:6.
Сборная Узбекистана победила во всех матчах (в четырех из пяти в основное время) и победила в турнире. Она вышла в дивизион 2В.
Израильтяне займут третье место.
Скорее всего, в дивизион 3В вылетит сборная Новой Зеландии, пригравшая 4 матча. Сегодня новозеландцы играют со сборной Гонконга.
