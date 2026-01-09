x
09 января 2026
|
последняя новость: 10:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 января 2026
|
09 января 2026
|
последняя новость: 10:18
09 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Селезенка тренирует иммунную систему для переносимости трансплантации

Исследования
Медицина
время публикации: 09 января 2026 г., 10:09 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 09:51
Селезенка тренирует иммунную систему для переносимости трансплантации
ChatGPT

Новое исследование Медицинской школы Университета Миннесоты по-новому объясняет реакцию иммунной системы на пересадку органов. Как сообщается в журнале Science Advances, истощение Т-клеток, которое ранее считалось признаком нарушения иммунитета, может выполнять защитную функцию и способствовать принятию донорского органа организмом.

Ученые также установили, что ключевую роль в формировании толерантности к трансплантату играет селезенка. Было показано, что введение апоптотических донорских лейкоцитов приводит к увеличению числа донор-специфических регуляторных Т-клеток типа Tr1. Эти клетки снижают интенсивность иммунного ответа, сдерживая активность Т-клеток, которые могли бы атаковать пересаженный орган, через сигнальный путь Areg-EGFR. Такой избирательный механизм позволяет выработать иммунную толерантность без общего подавления защитных функций иммунной системы.

В отличие от общего подавления иммунитета, этот метод формирует управляемое состояние донор-специфической регуляции в Т-клетках, наиболее склонных вызывать отторжение. Запускаемый селезенкой регуляторный механизм позволяет организму сохранять защиту от инфекций и одновременно обеспечивает долговременное приживление трансплантата.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 02 января 2026

Недостаток белка может приводить к старению иммунной системы