Селезенка тренирует иммунную систему для переносимости трансплантации

Новое исследование Медицинской школы Университета Миннесоты по-новому объясняет реакцию иммунной системы на пересадку органов. Как сообщается в журнале Science Advances, истощение Т-клеток, которое ранее считалось признаком нарушения иммунитета, может выполнять защитную функцию и способствовать принятию донорского органа организмом.

Ученые также установили, что ключевую роль в формировании толерантности к трансплантату играет селезенка. Было показано, что введение апоптотических донорских лейкоцитов приводит к увеличению числа донор-специфических регуляторных Т-клеток типа Tr1. Эти клетки снижают интенсивность иммунного ответа, сдерживая активность Т-клеток, которые могли бы атаковать пересаженный орган, через сигнальный путь Areg-EGFR. Такой избирательный механизм позволяет выработать иммунную толерантность без общего подавления защитных функций иммунной системы.

В отличие от общего подавления иммунитета, этот метод формирует управляемое состояние донор-специфической регуляции в Т-клетках, наиболее склонных вызывать отторжение. Запускаемый селезенкой регуляторный механизм позволяет организму сохранять защиту от инфекций и одновременно обеспечивает долговременное приживление трансплантата.