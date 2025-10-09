Минздрав откорректировал протокол работы с возвращающимися из плена заложниками

Министерство здравоохранения подготовило подробный протокол-инструкцию по работе с возвращающимися из длительного плена похищенными. В этот документ вошли рекомендации и выводы, сделанные в ходе работы с предыдущими случаями освобождения заложников, при его подготовке были извлечены уроки из возникавших в прошлом проблем и недочетов.

Специалисты минздрава подготовили подробный, пошаговый протокол приема и первичной медицинской помощи: в нем перечисляются логистические моменты, требования к распределению персонала, рекомендации для медицинских сотрудников, социальных работников, а также для членов семей и для друзей освобождаемых заложников.

Отдельно выделены требования к предварительной координации и своевременной передаче медицинской информации, в том числе касающейся периодов до похищения и плена, а также строгие правила конфиденциальности и взаимодействия со средствами массовой информации.

В протоколе указано, что прием возвращающихся из плена должен проводиться в отдельном изолированном секторе больницы с максимальным обеспечением приватности – это правило действует также в отношении отделения интенсивной терапии и реанимации.

Исходя из предположения, что в результате длительного голодания и плохих санитарных условий иммунитет возвращающихся ослаблен, весь работающий с ними персонал должен быть вакцинирован от гриппа и COVID-19, и в период госпитализации следует избегать контакта с невакцинированными людьми и по решению врачей и пациентов провести вакцинацию самих возвращающихся.

В выделенном для возвращающихся заложников секторе больницы рядом с палатой пациента должна быть предусмотрена, по меньшей мере, одна палата для его семьи, при необходимости следует выделить дополнительные помещения. В случае, если из-за состояния пациента он нуждается в пребывании в отделении интенсивной терапии, важно соблюдать приватность и обеспечить присутствие с пациентом членов его семьи.

Родственники и друзья возвращающихся должны быть подготовлены к встрече с ними специалистами и психологами, их также будут сопровождать специалисты для объяснения всех этапов лечения.

Существенное внимание уделено опасности синдрома рефидинга – это комплекс жизнеугрожающих нарушений, возникающих при возобновлении питания у пациентов после длительного голодания. Об опасности этого синдрома и о правилах возобновления питания будут извещены близкие возвращающихся заложников. Диетологи будут вести оценку риска синдрома рефидинга, составлять план питания и указания в соответствии с анамнезом, анализами и другими показателями пациента.

Для ведения каждого возвращающегося будет формироваться многопрофильный состав специалистов: лечащий врач, консультирующие врачи, медсестра-координатор, социальный работник, диетолог, психолог, психиатр, юрист-консультант. С возвращающимися должны будут встретиться социальные работники больницы, которые должны будут оценить степень психологического дистресса самого возвращающегося и его близких, при необходимости рекомендовать привлечение сторонних специалистов.

В инструкциях также приводятся узкоспециализированные рекомендации, основанные на работе с предыдущими случаями освобождения заложников: речь идет, в частности, о случаях тромбоза глубоких вен в результате длительной неподвижности и пребывания в некомфортных условиях, ухудшение имевшихся заболеваний из-за отсутствия медицинской помощи, стоматологические проблемы и многое другое.