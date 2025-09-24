x
24 сентября 2025
24 сентября 2025
Здоровье

В больнице "Адаса Эйн-Керем" от кори скончалась годовалая девочка

время публикации: 24 сентября 2025 г., 22:13 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 22:13
В больнице "Адаса Эйн-Керем" от кори скончалась годовалая девочка
Flash90. Фото: М.Шай

Больница "Адаса Эйн-Керем" сообщила о смерти годовалой пациентки, у которой была диагностирована корь.

Девочка поступила в больницу около двух месяцев назад в критическом состоянии, она была подключена к аппарату ИВЛ. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью, которые привели к отказу жизненно важных органов.

Это четвертый случай смерти от кори в Израиле с начала эпидемии.

