МАДА призывает доноров крови после теракта в Иерусалиме
время публикации: 08 сентября 2025 г., 11:35 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 11:39
Служба "Маген Давид Адом" (МАДА) призывает доноров-добровольцев прийти сдать кровь в пунктах в Иерусалиме после теракта, в результате которого пострадало множество людей.
Открыты следующие пункты:
1. Иерусалим – станция МАДА на улице А-Мем Гимель, 7
2. Иерусалим – в Машбире на улице Кинг-Джордж, 20
3. Рамла – улица Герцль, 133, в здании службы крови МАДА
Подробную информацию о дополнительных пунктах сдачи крови по всей стране можно найти на сайте МАДА.
