МАДА призывает доноров крови после теракта в Иерусалиме

Служба "Маген Давид Адом" (МАДА) призывает доноров-добровольцев прийти сдать кровь в пунктах в Иерусалиме после теракта, в результате которого пострадало множество людей.

Открыты следующие пункты:

1. Иерусалим – станция МАДА на улице А-Мем Гимель, 7

2. Иерусалим – в Машбире на улице Кинг-Джордж, 20

3. Рамла – улица Герцль, 133, в здании службы крови МАДА

Подробную информацию о дополнительных пунктах сдачи крови по всей стране можно найти на сайте МАДА.