Мандельблит создал комиссию по расследованию использования полицией программы NSO

Во вторник, 1 февраля, в последний день пребывания в должности юридического советника Авихай Мандельблит объявил о создании комиссии, которая проверит использование полицией программного обеспечения компании NSO.

Следственная группа должна представить свои выводы до 1 июля 2022 года.

Группу возглавит заместитель юридического советника правительства адвокат Амит Марари. Входить в комиссию будут бывший начальник технологического отдела ШАБАКа адвокат Цафрир Кац и бывший начальника следственного отдела ШАБАКа адвокат Эяль Даган.

Сразу после сообщения о создании комиссии полиция Израиля впервые признала, что сообщения об использовании полицией программы Pegasus не беспочвенны.

Напомним, первым о якобы незаконном использовании полицией Израиля программного обеспечения компании NSO без разрешения суда сообщил журналист издания "Калькалист" Томер Ганон.

Журналист Томер Ганон писал, что, среди прочего, программы NSO, обеспечивающие доступ ко всей хранящейся в мобильном телефоне информации, были внедрены в телефоны лидеров протестного движения "Черные флаги". Еще до этого были взломаны телефоны лидеров протестов против парадов гордости.

Также, по данным Ганона, полиция платила хакерам за взлом частных сетей WiFi, камер наблюдения, мобильных телефонов, которые не удалось взломать сотрудникам полиции. Таким образом, хакеры - самые обычные граждане, не являющиеся сотрудниками полиции, не проходившие соответствующую подготовку, получали доступ к личной информации других граждан.