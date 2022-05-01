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NEWSru.co.il :: В Израиле1 мая 2022 г., 13:36

Частично завершено расследование "каменных атак" против автобусов в Иерусалиме. Видео

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Частично завершено расследование "каменных атак" против автобусов в Иерусалиме. Видео

Полиция объявила о завершении расследования в отношении пяти жителей арабских кварталов Иерусалима, задержанных по подозрению в причастности к "каменным атакам". 2 мая подозреваемым будут предъявлены обвинения.

В сообщении полиции сказано, что 17 апреля 2022 года во время беспорядков в Старом городе Иерусалима, группа экстремистов бросала камни в рейсовые автобусы, причинив им значительный ущерб, а также легко ранив нескольких пассажиров.

Отмечается, что в районе, где совершалось нападение, вероятный сообщник экстремистов остановил автомобиль в неположенном месте так, чтобы мешать проезду автобусов, водители которых были вынуждены объезжать его, замедляя движение (при этом задевали данный автомобиль).


Были задержаны пятеро подозреваемых, хотя нападавших на автобусы было больше. Расследование продолжается.

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