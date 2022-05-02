Предъявлены обвинения отцу террориста, убившего Рона Ицхака Кукию

В мировой суд Ашкелона подано обвинительное заключение против Уды Абу Джуды, отца террориста, убившего 19-летнего сержанта Рона Ицхака Кукии. Поводом для подачи обвинительного заключения стал инцидент, произошедшей в суде 27 апреля, когда рассматривалось дело его сына, Халеда Абу Джуды.

Во время судебного процесса отец террориста подбежал к отцу Рона Кукии, крича: "Ты - ничтожество, ты - убийца. Я знаю, где ты живешь!"

Из суда Уда Абу Джуда был доставлен в отделение полиции в связи с подозрением в том, что он угрожал отцу погибшего израильтянина.

19-летний сержант ЦАХАЛ Рон Ицхак Кукия был убит 30 ноября 2017 года на автобусной остановке возле торгового центра в Араде. Это убийство классифицируется как теракт.