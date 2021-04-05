6 апреля президент Ривлин назовет имя кандидата, получившего мандат на формирование правительства

Завершились беседы представителей 13 фракций, представленных в Кнессете 24-го созыва, с президентом государства Реувеном Ривлиным. 52 депутата предложили Ривлину передать мандат на формирование коалиции главе правительства Биньямину Нетаниягу. Его поддержали партии "Ликуд", ШАС, "Яадут а-Тора" и "Ционут датит". Яира Лапида порекомендовали 45 депутатов: "Еш Атид", НДИ, "Кахоль Лаван", "Авода", МЕРЕЦ. Семь депутатов от партии "Ямина" порекомендовали передать мандат Нафтали Беннету. Еще 16 депутатов ("Тиква Хадаша", РААМ и Объединенный список) не порекомендовали никого.

Поскольку ни один депутат не получил рекомендации 61 парламентария, решение осталось за президентом Ривлиным.

В течение дня он делал противоречивые заявления, свидетельствующие о том, что число рекомендаций не является единственным и главным критерием при принятии им решения. Глава государства несколько раз повторил, что передаст мандат депутату, имеющему наибольшие шансы сформировать правительство. Вместе с тем, он отмечал, что возможно будут иметь значение и доводы "морального характера". Многие в политической системе расценили это заявление как возможность того, что Ривлин не передаст мандат Нетаниягу, обвиняемому в уголовных преступлениях.

По меньшей мере один раз Ривлин заявил, что не исключает возможности вернуть мандат Кнессету. Несмотря на эти намеки, в политических кругах убеждены, что право формировать коалицию получит Биньямин Нетаниягу. Ситуация может измениться, если одна или более фракций в последний момент изменит свое решение.

Единственной неожиданностью стало решение партии "Тиква Хадаша" не рекомендовать никого из кандидатов. В последние дни в политической системе все были убеждены, что Гидеон Саар порекомендует Нафтали Беннета, однако за несколько часов до встречи представителей "Тиква Хадаша" с Ривлиным возникли разговоры о том что возможно рекомендацию получит Яир Лапид. Это могло кардинально изменить ситуацию, так как в этом случае несколько депутатов от Объединенного списка готовы были также порекомендовать Лапида, и это дало бы главе "Еш Атид" большинство. Партия "Ликуд" сообщала, что по ее сведениям Саар намерен порекомендовать Лапида и призвала Нафтали Беннета изменить свое решение и порекомендовать Нетаниягу, чтобы "не допустить создания левого правительства". Представители "Тиква Хадаша" предпочли не рекомендовать никого, сославшись на отсутствие договоренностей между Беннетом и Лапидом. В то же время, как сообщают СМИ, в окружении Саара продолжают взвешивать возможность изменить свое решение.

Отметим, что даже если мандат будет передан Нетаниягу, это не мешает Беннету и Лапиду вести переговоры. Без Беннета Нетаниягу не сможет сформировать коалицию.

Несмотря на интенсивные переговоры Лапида и Беннета, шансы на формировании е ими правительства расцениваются как невысокие. Против право вето для Беннета выступят партии "Авода" и МЕРЕЦ, а для того, чтобы была создана коалиция необходима поддержка Объединенного списка. Создание правительства, опирающегося на антисионистские партии повлечет за собой резкую критику со стороны избирателей и активистов "Ямина".

6 апреля будет приведен к присяге Кнессет 24-го созыва. В этот же день президент государства огласит имя кандидата, получившего право на формирование правительства. В распоряжении формирующего будут 28 дней после чего он сможет попросить еще две недели, однако президент не обязан удовлетворять эту просьбу.