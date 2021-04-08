Нетаниягу и Беннет побеседовали в резиденции главы правительства в Иерусалиме

В Иерусалиме в резиденции премьер-министра завершилась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и лидера партии "Ямина" Нафтали Беннета. Для Беннета это был первый визит на Бальфур с того момента, как там поселилась семья Нетаниягу.

Встреча продолжалась более двух часов, и по ее окончании партии "Ликуд" и "Ямина" распространили совместное заявление, в котором говорится, что "переговоры проходили в теплой и дружественной атмосфере, стороны договорились продолжить обсуждение в ближайшее время".

Встреча Нетаниягу и Беннета проходила на фоне тупика в коалиционных переговорах. Как сообщал "Кан-11", Беннет намеревался дать понять Нетаниягу, что, прежде всего, тот должен договориться с Бецалелем Смотричем. и только тогда "Ямина" будет готова вести переговоры о присоединении к коалиции премьер-министра.

Со своей стороны Бецалель Смотрич, ранее встречавшийся с Биньямином Нетаниягу, опубликовал сообщение, согласно которому "Ликуд" и "Ционут Датит" пришли к договоренности о совместных действиях, направленных на сохранение единства правого блока при участии партии "Ямина". В "Ликуда" опровергли это сообщение Смотрича, отметив, что оно не соответствует действительности.