Правительство одобрило новые послабления в режиме карантина

Пресс-службы канцелярии главы правительства, министерств здравоохранения и транспорта сообщили, что в среду, 7 апреля, незадолго до начала Дня Катастрофы и героизма, члены правительства в ходе телефонного голосования утвердили ряд послаблений в режиме карантинных ограничений.

С 50 до 100 увеличено количество людей, которым разрешено собираться на открытом пространстве. В закрытом помещении по-прежнему могут находиться не более 20 человек.

На мероприятия, посвященные Дню Памяти, будут допускаться все родные павших солдат или жертв террора, вне зависимости от того, есть ли у них "зеленые паспорта".

Увеличено количество зрителей на открытых стадионах с 5000 до 10000. В закрытых помещениях - заполненность сооружения не должна превышать 40% от общего количества мест, но при этом в зале должно находиться не более 4000 человек.

На мероприятиях, проходящих на улице без продажи напитков или еды, могут присутствовать до 750 человек.

В массовых спортивных мероприятиях могут участвовать до 1000 человек.

Увеличено количество посетителей в небольших музеях, площадью до 3000 кв.м: максимальная наполненность музея рассчитывается по формуле: один посетитель на 7 кв.м.

Разрешена продажа напитков во время культурных мероприятий, на которых предусмотрены сидячие места для зрителей.

В сообщении отмечается, что указанные ограничения будут действовать до 22 апреля.