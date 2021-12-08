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NEWSru.co.il :: В Израиле8 декабря 2021 г., 17:45

В Кирьят-Ате порывами ветра разрушен навес над балконом на седьмом этаже

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В Кирьят-Ате порывами ветра разрушен навес над балконом на седьмом этаже

В Кирьят-Ате сильным порывом ветра был частично разрушен навес, построенный над балконом на седьмом этаже жилого здания.

Чтобы устранить угрозу падения частей конструкции на прохожих, были вызваны сотрудники пожарно-спасательной службы. Они закрепляют то, что осталось от конструкции с помощью железных тросов.

Сайт "Маарив" пишет, что в результате этого ЧП не было пострадавших.


Сегодня во многих районах Израиля дует очень сильный ветер. На побережье Средиземного моря его скорость достигает 50-80 км/ч.

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