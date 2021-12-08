В Кирьят-Ате порывами ветра разрушен навес над балконом на седьмом этаже
В Кирьят-Ате сильным порывом ветра был частично разрушен навес, построенный над балконом на седьмом этаже жилого здания.
Чтобы устранить угрозу падения частей конструкции на прохожих, были вызваны сотрудники пожарно-спасательной службы. Они закрепляют то, что осталось от конструкции с помощью железных тросов.
Сайт "Маарив" пишет, что в результате этого ЧП не было пострадавших.
Сегодня во многих районах Израиля дует очень сильный ветер. На побережье Средиземного моря его скорость достигает 50-80 км/ч.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 08 декабря 2021
В Ганей-Тикве женщина получила травмы при падении сломанной ветром ветки
В Ганей-Тикве женщина получила травмы при падении сломанной ветром ветки
// NEWSru.co.il // В Израиле // 08 декабря 2021
В Иерусалиме пожилая женщина получила травмы в результате падения ветви дерева, сломанной ветром
В Иерусалиме пожилая женщина получила травмы в результате падения ветви дерева, сломанной ветром
// NEWSru.co.il // В Израиле // 08 декабря 2021
Вторая зимняя буря сезона: шторм и грозы, пыль и снег
Вторая зимняя буря сезона: шторм и грозы, пыль и снег