В Кирьят-Ате порывами ветра разрушен навес над балконом на седьмом этаже

В Кирьят-Ате сильным порывом ветра был частично разрушен навес, построенный над балконом на седьмом этаже жилого здания.

Чтобы устранить угрозу падения частей конструкции на прохожих, были вызваны сотрудники пожарно-спасательной службы. Они закрепляют то, что осталось от конструкции с помощью железных тросов.

Сайт "Маарив" пишет, что в результате этого ЧП не было пострадавших.

Сегодня во многих районах Израиля дует очень сильный ветер. На побережье Средиземного моря его скорость достигает 50-80 км/ч.