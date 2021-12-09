Сбой в сети оператора мобильной связи "Пелефон"

В четверг, 9 декабря, во второй половине дня стали поступать сообщения от клиентов компании мобильной связи "Пелефон" о проблемах с осуществлением и принятием звонков.

В службе поддержки "Пелефона" сообщили, что о проблеме известно и инженеры компании занимаются ее устранением.

По данным телефонной компании, проблемы коснулись части клиентов, и они касаются только звонков, и не затронули услуги мобильного интернета.