Иерусалим:
8 - 12°
Тель-Авив:
15 - 18°
Эйлат:
15 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле9 декабря 2021 г., 17:01

Сбой в сети оператора мобильной связи "Пелефон"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Сбой в сети оператора мобильной связи "Пелефон"

В четверг, 9 декабря, во второй половине дня стали поступать сообщения от клиентов компании мобильной связи "Пелефон" о проблемах с осуществлением и принятием звонков.

В службе поддержки "Пелефона" сообщили, что о проблеме известно и инженеры компании занимаются ее устранением.

По данным телефонной компании, проблемы коснулись части клиентов, и они касаются только звонков, и не затронули услуги мобильного интернета.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:33 Беннет и Горовиц договорились продлить существующие ограничения для возвращающихся из-за границы на 10 дней
21:55 На 65-м шоссе автомобиль сбил мужчину
19:15 Прокуратура не будет оспаривать приговор Арье Шифу, застрелившему взломщика
17:17 Израиль передал Египту 95 древних артефактов, похищенных в прошлом. ФОТО
17:01 Сбой в сети оператора мобильной связи "Пелефон"
16:56 В Тель-Авиве мужчина получил тяжелые травмы при падении с третьего этажа
16:45 СМИ: Беннет предложил ввести "локдаун для непривитых" и закрыть аэропорт
16:13 Внимание, розыск: пропал житель Эйлата Барак Шнир Галузер
15:46 Драка в Шфаим, ранены двое мужчин
15:05 Комиссия по законодательству утвердила продление запрета на выезд в 50 "красных" стран
Загрузка...