Сбой в сети оператора мобильной связи "Пелефон"
В четверг, 9 декабря, во второй половине дня стали поступать сообщения от клиентов компании мобильной связи "Пелефон" о проблемах с осуществлением и принятием звонков.
В службе поддержки "Пелефона" сообщили, что о проблеме известно и инженеры компании занимаются ее устранением.
По данным телефонной компании, проблемы коснулись части клиентов, и они касаются только звонков, и не затронули услуги мобильного интернета.
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