Житель Эйлата задержан по подозрению в шантаже Моше Хогега

Полиция задержала 26-летнего жителя Эйлата по подозрению в том, что он вымогал деньги у совладельца иерусалимского футбольного клуба "Бейтар" Моше Хогег, угрожая опубликовать о бизнесмене интимную информацию.

Напомним, Моше Хогег подозревается в обмане инвесторов на десятки миллионов шекелей, в вовлечении в проституцию, в принуждении несовершеннолетнего к употреблению опасных наркотиков и алкоголя, в торговле людьми, вторжении в частную жизнь и других преступлениях. Ранее сообщалось, что он подозревается в отмывании денег и сексуальных домогательствах.

Хогег около месяца находился под стражей, но в середине декабря был переведен под домашний арест.