Житель Эйлата задержан по подозрению в шантаже Моше Хогега
Полиция задержала 26-летнего жителя Эйлата по подозрению в том, что он вымогал деньги у совладельца иерусалимского футбольного клуба "Бейтар" Моше Хогег, угрожая опубликовать о бизнесмене интимную информацию.
Напомним, Моше Хогег подозревается в обмане инвесторов на десятки миллионов шекелей, в вовлечении в проституцию, в принуждении несовершеннолетнего к употреблению опасных наркотиков и алкоголя, в торговле людьми, вторжении в частную жизнь и других преступлениях. Ранее сообщалось, что он подозревается в отмывании денег и сексуальных домогательствах.
Хогег около месяца находился под стражей, но в середине декабря был переведен под домашний арест.
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Совладелец "Бейтара" Моше Хогег переведен под домашний арест
Совладелец "Бейтара" Моше Хогег переведен под домашний арест
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Разрешено к публикации: совладелец "Бейтара" подозревается в обмане инвесторов на десятки миллионов шекелей и вовлечении в проституцию
Разрешено к публикации: совладелец "Бейтара" подозревается в обмане инвесторов на десятки миллионов шекелей и вовлечении в проституцию
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По делу об афере с криптовалютой арестован владелец футбольного клуба "Бейтар" Моше Хогег
По делу об афере с криптовалютой арестован владелец футбольного клуба "Бейтар" Моше Хогег