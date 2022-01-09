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NEWSru.co.il :: В Израиле9 января 2022 г., 12:18

Житель Эйлата задержан по подозрению в шантаже Моше Хогега

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Полиция задержала 26-летнего жителя Эйлата по подозрению в том, что он вымогал деньги у совладельца иерусалимского футбольного клуба "Бейтар" Моше Хогег, угрожая опубликовать о бизнесмене интимную информацию.


Напомним, Моше Хогег подозревается в обмане инвесторов на десятки миллионов шекелей, в вовлечении в проституцию, в принуждении несовершеннолетнего к употреблению опасных наркотиков и алкоголя, в торговле людьми, вторжении в частную жизнь и других преступлениях. Ранее сообщалось, что он подозревается в отмывании денег и сексуальных домогательствах.

Хогег около месяца находился под стражей, но в середине декабря был переведен под домашний арест.

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