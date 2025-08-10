x
10 августа 2025
Израиль

ЦАХАЛ уничтожил ракетную установку, из которой был осуществлен обстрел израильской территории

Газа
ХАМАС
ЦАХАЛ
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 10 августа 2025 г., 19:16 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 19:16
ЦАХАЛ уничтожил ракетную установку, из которой был осуществлен обстрел израильской территории
Пресс-служба ЦАХАЛа

Не прошло и часа после запуска двух ракет из сектора Газы в сторону израильских населенных пунктов, как силами ВВС ЦАХАЛа была уничтожена пусковая установка.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что ракетная установка находилась в районе Шаджайя, ее координаты были переданы силам ВВС бойцами бригады "Нахаль".

В 12:56 10 августа был активирован сигнал тревоги "Цева Адом" в поселках Кфар-Аза, Нахаль Оз и Саад, около границы Газы. ЦАХАЛ сообщил, что был зафиксирован запуск двух ракет из сектора Газы, были предприняты попытки их перехвата. Ракеты упали на незастроенной местности. В результате обстрела не было раненых и не был причинен материальный ущерб.

Израиль
