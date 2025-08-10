x
10 августа 2025
10 августа 2025
10 августа 2025
10 августа 2025
Израиль

Пламя на 29-м этаже: в Хадере загорелся жилой небоскреб

Пожары
время публикации: 10 августа 2025 г., 18:54 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 18:54
Пламя на 29-м этаже: в Хадере загорелся жилой небоскреб
Пожарно-спасательная служба Хадеры

В строящемся небоскребе на улице а-Дудаим в Хадере разгорелся пожар: пламя, вырывающееся с балкона 29-го этажа, было видно издалека. Представители пожарно-спасательной службы Хадеры отмечают, что дом находится на поздних этапах строительства, он все еще не заселен.

Пожарные потушили возгорание, проведя также обыск здания. Заблокированных огнем людей не обнаружено. Специалисты расследуют причины возникновения пожара, дом будет проверен экспертами, которые должны будут вынести заключение о безопасности пострадавших участков.

Израиль
