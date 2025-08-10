x
Израиль

Несчастный случай в Нетивоте: на 4-летнего ребенка упала доска

Мада
Дети
Несчастные случаи
Негев
время публикации: 10 августа 2025 г., 14:02 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 14:02
Несчастный случай в Нетивоте: на 4-летнего ребенка упала доска
Flash90. Фото: А.Султан

Мальчик в возрасте четырех лет получил тяжелую черепно-мозговую травму в результате несчастного случая на улице а-Рав Цабаан в Нетивоте: на ребенка упала доска.

Прибывшие на место происшествия фельдшер мотоциклетного подразделения "Маген Давид Адом" и фельдшер неотложной помощи МАДА оказали ребенку первую помощь, после чего на машине интенсивной терапии эвакуировали его в больницу "Сорока" в тяжелом состоянии.

