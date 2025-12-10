x
10 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
10 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Пожар в жилом доме в Ашкелоне, множество пострадавших

Ашкелон
Пожары
время публикации: 10 декабря 2025 г., 07:52 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 07:56
Пресс-служба МАДА

Утром 10 декабря в Ашкелоне на улице Кондитон произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. В городскую больницу "Барзилай" направлены 11 пострадавших от отравления дымом.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что среди пострадавших 34-летняя женщина и двое детей (3 и 8 лет), их состояние от легкого до средней тяжести.

Сведения о пострадавших уточняются.

Израиль
