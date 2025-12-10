Пожар в жилом доме в Ашкелоне, множество пострадавших
Утром 10 декабря в Ашкелоне на улице Кондитон произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. В городскую больницу "Барзилай" направлены 11 пострадавших от отравления дымом.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что среди пострадавших 34-летняя женщина и двое детей (3 и 8 лет), их состояние от легкого до средней тяжести.
Сведения о пострадавших уточняются.