Спорт

Талия Зоммер – первая израильтянка в американской футбольной лиге

Футбол
время публикации: 10 декабря 2025 г., 08:49 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 08:57
Талия Зоммер - первая израильтянка в американской футбольной лиге
AP Photo/Justine Willard

Талия Зоммер стала первой израильской футболисткой, которая будет выступать в Национальной женской лиге соккера (NWSL).

21-летняя футболистка подписала контракт с клубом "Готем" (Нью-Йорк/ Нью-Джерси), сообщает Ynet.

Полузащитник выступала за юношескую, молодежную сборные Израиля. С 2021 года она играет за национальную команду Израиля.

Талия Зоммер ранее была игроком студенческой команды "Батлер Бульдогз".

