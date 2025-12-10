Талия Зоммер – первая израильтянка в американской футбольной лиге
время публикации: 10 декабря 2025 г., 08:49 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 08:57
Талия Зоммер стала первой израильской футболисткой, которая будет выступать в Национальной женской лиге соккера (NWSL).
21-летняя футболистка подписала контракт с клубом "Готем" (Нью-Йорк/ Нью-Джерси), сообщает Ynet.
Полузащитник выступала за юношескую, молодежную сборные Израиля. С 2021 года она играет за национальную команду Израиля.
Талия Зоммер ранее была игроком студенческой команды "Батлер Бульдогз".
Ссылки по теме