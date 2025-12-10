Талия Зоммер – первая израильтянка в американской футбольной лиге

Талия Зоммер стала первой израильской футболисткой, которая будет выступать в Национальной женской лиге соккера (NWSL).

21-летняя футболистка подписала контракт с клубом "Готем" (Нью-Йорк/ Нью-Джерси), сообщает Ynet.

Полузащитник выступала за юношескую, молодежную сборные Израиля. С 2021 года она играет за национальную команду Израиля.

Талия Зоммер ранее была игроком студенческой команды "Батлер Бульдогз".