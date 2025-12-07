Премьер-министр Катара о Газе: "Мы не будем финансировать восстановление того, что разрушили не мы"

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абд аль-Рахман аль-Тани заявил, что его страна продолжит оказывать поддержку палестинцам. "Однако мы не намерены финансировать восстановление того, что разрушили другие", – цитирует его "Гаарец".

Политик выразил уверенность, что жители сектора не намерены его покидать, и ни у кого нет права их оттуда изгонять. Он заявил, что ситуация в Газе в нынешнем ее состоянии продолжаться не может, и нарушения соглашения могут привести к новой вспышке конфликта.

Глава правительства Катара, выступая на форуме в Дохе, обвинил крайне правые израильские круги в попытке навязать региону свою повестку дня. По его словам, она заключается в попытке уничтожить палестинцев.

Коснулся он и финансирования ХАМАСа. Политик заявил, что связи были налажены 13 лет по настоянию США и вызвали большую критику. Тем не менее, подчеркнул он, эти связи позволили достичь прекращения огня и вернуть заложников. Финансовая помощь, утверждает он, оказывалась не группировке, а сектору.

Днем ранее было опубликовано другое его заявление. Премьер-министрзаявил, что Доха не считает ситуацию в Газе прекращением огня, утверждая, что для этого требуется вывод израильских войск со всей территории сектора Газы. "Мы находимся в критической точке", – подчеркнул он.

"То, что мы только что сделали, – это пауза. Мы пока не можем считать это прекращением огня. Прекращение огня не может быть завершено до тех пор, пока не произойдет полный вывод израильских сил, не вернется стабильность в Газу и ее жители не смогут свободно въезжать и выезжать, чего сегодня нет", – сказал он.