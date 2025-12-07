x
Ближний Восток

Халиль аль-Хайя: "ХАМАС передаст оружие только палестинскому государству"

Война с ХАМАСом
Дональд Трамп
ХАМАС
Израиль
время публикации: 07 декабря 2025 г., 08:48 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 08:53
Халиль аль-Хайя: "ХАМАС передаст оружие только палестинскому государству"
AP Photo/Khalil Hamra

Глава политбюро ХАМАСа Халиль аль-Хайя заявил, что эта группировка будет готова разоружиться, только после окончания "израильской оккупации". Оружие будет передано палестинскому государству, отмечает "Аль-Арабия".

"Наше оружие связано с существованием агрессии и оккупации. Если она закончится, оружие будет помещено под власть государства", – сообщил он. Его канцелярия разъяснила агентству AFP, что речь идет о суверенном и независимом палестинском государстве.

"Мы согласимся на размещение сил ООН в качестве разделительных сил, которым будет поручена охрана границ и контроль над соблюдением за соблюдением условий прекращения огня в Газе", – добавил он, тем самым дав понять, что ХАМАС против того, чтобы его разоружали международные силы.

План, предусматривающий разоружение ХАМАСа, возвращение заложников, вывод ЦАХАЛа из Газы, формирование международного механизма управления сектором и передачу анклава под контроль международных сил был представлен два месяца назад, но значительная его часть остается нереализованной.

ХАМАС восстановил власть на покинутых ЦАХАЛом территориях и отказывается разоружиться. международные силы создать не удается. Несколько дней назад появились сообщения, что к рождеству президент США Дональд Трамп объявит состав нового "мирного комитета", который возьмет ситуацию в секторе под свой контроль.

Ближний Восток
