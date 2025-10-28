Белый дом: премьер-министр Японии выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выдвинула президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт по итогам встречи лидеров в Токио.

Заявление прозвучало на фоне подписания американо-японского соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных и критически важных минералов и обсуждения вопросов безопасности и торговли.

СМИ отмечают, что Такаити ранее публично говорила о намерении поддержать кандидатуру Трампа, связывая это с его участием в посредничестве по нескольким международным конфликтам.

Два дня назад премьер-министр Камбоджи Хун Манет объявил, что его страна номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира.