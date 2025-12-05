x
Израиль

Возле Маале-Адумим перевернулся квадроцикл, пострадали двое мужчин

время публикации: 05 декабря 2025 г., 14:12 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 14:16
Возле Маале-Адумим перевернулся квадроцикл, пострадали двое мужчин
Chaim Goldberg Flash90

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение об аварии: неподалеку от Маале-Адумим перевернулся и скатился с обрыва квадроцикл ("тракторон").

Прибыывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь двоим пострадавшим: мужчина в возрасте 33 лет получил множественные травмы, он был в сознании и находился в тяжелом состоянии.

Рядом нашли второго пострадавшего, он получил легкие травмы. Пострадавшие доставлены в больницу "Шаарей Цедек".

