Возле Маале-Адумим перевернулся квадроцикл, пострадали двое мужчин
время публикации: 05 декабря 2025 г., 14:12 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 14:16
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение об аварии: неподалеку от Маале-Адумим перевернулся и скатился с обрыва квадроцикл ("тракторон").
Прибыывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь двоим пострадавшим: мужчина в возрасте 33 лет получил множественные травмы, он был в сознании и находился в тяжелом состоянии.
Рядом нашли второго пострадавшего, он получил легкие травмы. Пострадавшие доставлены в больницу "Шаарей Цедек".
