Возле Маале-Адумим перевернулся квадроцикл, пострадали двое мужчин

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение об аварии: неподалеку от Маале-Адумим перевернулся и скатился с обрыва квадроцикл ("тракторон").

Прибыывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь двоим пострадавшим: мужчина в возрасте 33 лет получил множественные травмы, он был в сознании и находился в тяжелом состоянии.

Рядом нашли второго пострадавшего, он получил легкие травмы. Пострадавшие доставлены в больницу "Шаарей Цедек".