В результате ДТП в Хайфе тяжело травмирован мотоциклист

На улице Яакова Дори в Хайфе мотоциклист не справился с управлением и его байк завалился на большой скорости. Водитель (примерно 28 лет) получил множественные травмы.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавшего в больницу РАМБАМ. Состояние пострадавшего тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.