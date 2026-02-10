В результате ДТП в Хайфе тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 10 февраля 2026 г., 19:21 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 19:21
На улице Яакова Дори в Хайфе мотоциклист не справился с управлением и его байк завалился на большой скорости. Водитель (примерно 28 лет) получил множественные травмы.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавшего в больницу РАМБАМ. Состояние пострадавшего тяжелое.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
