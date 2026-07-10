x
10 июля 2026
|
последняя новость: 16:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 июля 2026
|
10 июля 2026
|
последняя новость: 16:20
10 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан" и "Кешет": американские истребители F-22, участвовавшие в ударах по Ирану, покинули Израиль

США
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 10 июля 2026 г., 16:20 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 16:23
"Кан" и "Кешет": американские истребители F-22, участвовавшие в ударах по Ирану, покинули Израиль
AP Photo/Alex Brandon

Новостные службы телеканалов "Кан-11" и "Кешет-12" сообщили, что США отозвали из Израиля эскадрилью истребителей F-22 Raptor, размещавшуюся на авиабазе "Увда".

Самолеты, участвовавшие в американских ударах по Ирану, в последние часы вылетели с базы и направляются в США. На опубликованных видеокадрах F-22 запечатлены в небе над Великобританией.

Отмечается, что американские боевые самолеты покинули Израиль впервые после начала операции "Рычание льва".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 июля 2026

Иран пригрозил ударами по инфраструктуре Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 июля 2026

Kpler: почти все суда в Ормузском проливе идут по маршруту, установленному Ираном
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июля 2026

1008-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 10 июля 2026

"Жесткая пощечина". New York Post: в Белом доме так называют новые удары по Ирану