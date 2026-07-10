"Кан" и "Кешет": американские истребители F-22, участвовавшие в ударах по Ирану, покинули Израиль
время публикации: 10 июля 2026 г., 16:20 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 16:23
Новостные службы телеканалов "Кан-11" и "Кешет-12" сообщили, что США отозвали из Израиля эскадрилью истребителей F-22 Raptor, размещавшуюся на авиабазе "Увда".
Самолеты, участвовавшие в американских ударах по Ирану, в последние часы вылетели с базы и направляются в США. На опубликованных видеокадрах F-22 запечатлены в небе над Великобританией.
Отмечается, что американские боевые самолеты покинули Израиль впервые после начала операции "Рычание льва".
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июля 2026