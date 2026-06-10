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Израиль

Утверждена просьба правительства о призыве 280 тысяч резервистов

Кнессет
Резервисты
время публикации: 10 июня 2026 г., 11:36 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 11:36
Утверждена просьба правительства о призыве 280 тысяч резервистов
Nati Shohat/Flash90

Парламентская комиссия по внешним делам и обороне утвердила просьбу правительства о призыве резервистов. Предложение правительства было принято большинством из семи голосов, трое членов комиссии проголосовали против.

Согласно утвержденному приказу, ЦАХАЛ сможет при необходимости призвать до 280000 резервистов. Срок действия решения установлен до 31 июля 2026 года.

Израиль
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