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Израиль

В связи с эскалацией ЦАХАЛ возобновляет массовый призыв резервистов

Резервисты
ЦАХАЛ
Командование тыла
время публикации: 08 июня 2026 г., 09:00 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 09:19
В связи с эскалацией ЦАХАЛ возобновляет массовый призыв резервистов
Tsafrir Abayov/Flash90

Армия обороны Израиля планирует провести масштабный призыв резервистов в свете очередной эскалации обстановки и возобновления военных действий против Ирана. Ожидается призыв нескольких батальонов резерва для усиления в приграничных районах.

Как сообщает "Галей ЦАХАЛ", будут также призваны резервисты Командования тыла. В армии предполагают, что нынешняя эскалация продлится, как минимум, несколько дней.

Израиль
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