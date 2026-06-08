В связи с эскалацией ЦАХАЛ возобновляет массовый призыв резервистов

Армия обороны Израиля планирует провести масштабный призыв резервистов в свете очередной эскалации обстановки и возобновления военных действий против Ирана. Ожидается призыв нескольких батальонов резерва для усиления в приграничных районах.

Как сообщает "Галей ЦАХАЛ", будут также призваны резервисты Командования тыла. В армии предполагают, что нынешняя эскалация продлится, как минимум, несколько дней.