В связи с эскалацией ЦАХАЛ возобновляет массовый призыв резервистов
время публикации: 08 июня 2026 г., 09:00 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 09:19
Армия обороны Израиля планирует провести масштабный призыв резервистов в свете очередной эскалации обстановки и возобновления военных действий против Ирана. Ожидается призыв нескольких батальонов резерва для усиления в приграничных районах.
Как сообщает "Галей ЦАХАЛ", будут также призваны резервисты Командования тыла. В армии предполагают, что нынешняя эскалация продлится, как минимум, несколько дней.