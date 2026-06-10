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Израиль

В больницу РАМБАМ доставлен в тяжелом состоянии велосипедист, пострадавший в ДТП

ДТП
время публикации: 10 июня 2026 г., 20:47 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 20:49
В больницу РАМБАМ доставлен в тяжелом состоянии велосипедист, пострадавший в ДТП
Flash90. Фото: Я.Науми

В одном из мошавов на территории регионального совета в Хоф а-Кармель автомобиль сбил велосипедиста. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что велосипедист (примерно 30 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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