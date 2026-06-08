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Израиль

Саперы полиции обезвреживают упавшие в Самарии обломки ракеты

Полиция
Война с Ираном
время публикации: 08 июня 2026 г., 08:29 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 08:45
Саперы полиции обезвреживают упавшие в Самарии обломки ракеты
Michael Giladi/Flash90

После запуска баллистических ракет в направлении Израиля сотрудники полиции округа Иудея и Самария совместно со специалистами-взрывотехниками полиции и пограничной полиции МАГАВ проводят поиски мест падения обломков в Самарии.

По состоянию на данный момент сообщений о пострадавших не поступало. Вместе с тем получены сообщения о причинении материального ущерба, местные жители опубликовали фотографии домов с поврежденными взрывной волной окнами.

Полиция призывает сохранять бдительность и выполнять указания Командования тыла. Жителей просят не приближаться к местам падения ракет и обломков, не трогать подозрительные предметы, не препятствовать работе спасательных служб и оставлять свободными подъездные пути для экстренных служб.

В полиции подчеркнули, что сотрудники служб безопасности развернуты во всех населенных пунктах и продолжают работу по обеспечению безопасности населения.

Израиль
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