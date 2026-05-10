Айзенкот: оптимальным для "Яшар" было бы объединение с Беннетом и Лапидом

Председатель партии "Яшар" Гади Айзенкот заявил на закрытой встрече с активистами, что оптимальным форматом участия в выборах для его политического лагеря было бы тройственное объединение – с Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом. "Оптимальная форма участия в выборах – тройственный союз меня с Беннетом и Лапидом", – цитирует Айзенкота Ynet (автор публикации: Юваль Карни).

По словам Айзенкота, он давно пытался продвинуть такой формат. "Около полугода назад я пытался заняться организацией лагеря, который в СМИ называют левоцентристским", – сказал Айзенкот. Он также рассказал, что не был заранее поставлен в известность о решении Беннета и Лапида объявить о совместном участии в выборах: "Я продолжал говорить с ними и встречаться, а потом получаю звонок: "Гади, предупреждаем, мы решили объединиться". Я пожелал им успеха. Потом на пресс-конференции слышу, что мне открыли дверь и освобождают второе или третье место. Так партнерства не строят, но я не обижаюсь".

На фоне этих заявлений Айзенкот, по сообщениям израильских СМИ, продолжает контакты не только с Беннетом и Лапидом, но и с Авигдором Либерманом о возможном объединении с "Наш дом Израиль".

В то же время лидер "Демократов" Яир Голан публично призвал Айзенкота не дробить лагерь противников нынешнего правительства и присоединиться либо к союзу Беннета и Лапида, либо к его партии.