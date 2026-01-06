Нафтали Беннет представил свою программу поддержки резервистов и солдат срочной службы

Экс-глава правительства Нафтали Беннет представил программу поддержки резервистов и солдат срочной службы, которую он намерен реализовать в случае победы на выборах.

Беннет пообещал, что в первый же день работы его правительства будет отменен закон "об уклонении от службы, продвигаемый нынешним правительством". Этот закон Беннет назвал антиеврейским и антисионистским, ослабляющим Армию обороны Израиля. Он заявил, что "система уклонения от службы" обходится израильской экономике более чем в 100 миллиардов шекелей в год. Эти деньги он намерен использовать для поддержки резервистов и демобилизовавшихся солдат срочной и альтернативной службы.

Беннет пообещал следующие льготы резервистам:

- 1 миллион шекелей на покупку первой квартиры;

- бесплатное обучение на степень бакалавра;

- бесплатные ясли для детей от 0 до 3 лет;

- бесплатную продленку в школах и бесплатные лагеря для детей на время летних каникул;

- 50-процентную скидку на основные услуги: электричество, воду, общественный транспорт и техосмотр автомобиля.

Льготы для демобилизовавшихся солдат и прошедших альтернативную службу:

- приоритет при покупке квартиры;

- ежемесячный платеж в размере 1000 шекелей для оплаты яслей для детей от 0 до 3 лет;

- бесплатную продленку и детский лагерь во время летних каникул;

- бесплатный общественный транспорт в течение трех лет после демобилизации для всех служивших и в течение пяти лет – для бойцов боевых подразделений;

- бесплатное обучение на первую степень для всех отслуживших, и на вторую степень – для военнослужащих боевых частей.

Беннет пообещал отменить льготы для лиц, не служивших в армии, закрыть "лишние" министерства, отменить практику выделения коалиционных денег на секторальные нужды.

Беннет пообещал перевернуть "израильскую пирамиду": на вершине будут находиться резервисты, на втором – те, кто отслужил полный срок срочной службы; на третьем, нижнем уровне, те, кто не служили.