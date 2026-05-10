ЦАХАЛ: за неделю 146-я дивизия уничтожила более 30 боевиков "Хизбаллы". Видео

ЦАХАЛ сообщил, что за последнюю неделю силы 146-й дивизии уничтожили около 70 объектов "Хизбаллы" в Южном Ливане и ликвидировали более 30 боевиков этой террористической организации.

По данным армейской пресс-службы, бойцы 551-й бригады действуют южнее передней линии обороны, чтобы предотвратить непосредственную угрозу населенным пунктам севера Израиля. В одном из инцидентов 9 мая военнослужащие выявили боевика, приближавшегося к израильским силам и представлявшего непосредственную угрозу, вскоре он был ликвидирован ударом с воздуха.