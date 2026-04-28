Угонщик, виновный в ДТП, в результате которого погибла Любовь Мельник, приговорен к 17 годам тюрьмы

Окружной суд Центрального округа в Лоде приговорил к 17 годам лишения свободы 31-летнего нелегала Зияда Газауи, жителя Рамаллы, который угнал автомобиль, а затем, скрываясь от полиции, на развязке Шапирим врезался в другую машину, в результате чего погибла 69-летняя Любовь Мельник. Суд также обязал его выплатить семье погибшей компенсацию в размере 270 тысяч шекелей.

Газауи признал вину и был осужден за непредумышленное убийство, нападение с причинением тяжкого вреда здоровью, незаконный въезд в Израиль, вождение без водительских прав и другие преступления.

Согласно материалам дела, в июле 2024 года Зияд Газауи незаконно въехал в Израиль, чтобы вместе с сообщниками угонять автомобили – за вознаграждение в 3500 шекелей за каждую угнанную машину. После угона машины в Реховоте он ехал в сторону Ришон ле-Циона, не имея водительских прав. Когда полицейский патруль заметил угнанный автомобиль и попытался его остановить, Газауи попытался скрыться, проезжая перекрестки на красный свет и создавая опасность для других участников движения. На развязке Шапирим Газауи выехал на перекресток на красный свет, разогнавшись до 136 км/ч, и столкнулся с автомобилем, в котором женщина везла свою мать, Любовь Мельник, только что прилетевшую в Израиль из России, чтобы навестить семью. Любовь Мельник погибла на месте, ее дочь получила тяжелые травмы.