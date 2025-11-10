"Уборка квасного": сотрудники муниципалитета Бат-Яма подозреваются в коррупции

Несколько сотрудников муниципалитета Бат-Яма задержаны в понедельник, 10 ноября, по подозрению в коррупции и незаконном взимании денег с жителей города. Как сообщает новостная служба "Кан", полицейская операция получила название "Уборка квасного" ("Биур хамец").

Тайное расследование велось более года. Подозреваемым вменяется вымогательство, получение взяток в обмен на выдачу разрешений, получатели которых не имели на эти разрешения прав.

Помимо нескольких задержанных, еще ряд сотрудников муниципалитета были вызваны в полицию для дачи показаний.

Мэр Бар-Яма Цвика Брот, комментируя сообщение полиции об арестах, подчеркнул: "Мы пообещали, что руководство города под моим началом будет проявлять нулевую терпимость к коррупции. Мы не позволим больше никому запускать руку в общественную казну Бат-Яма, эти времена прошли".