Опубликовано имя известного бизнесмена, задержанного по делу "Рука руку моет"

время публикации: 03 ноября 2025 г., 17:46 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 17:55
Опубликовано имя известного бизнесмена, задержанного по делу "Рука руку моет"
Chaim Goldberg/Flash90

По делу, названному полицией "Рука руку моет", задержан Эзра Габай, владелец крупного страхового агентства "Габай – страхование и финансы". Он является одной из ключевых фигур в страховой индустрии и занимает должность президента клуба "Золотая менора", в который входят ведущие страховые агенты.

3 ноября 2025 года Габай был арестован в рамках масштабного расследования коррупции в "Гистадруте", которое велось следственным подразделением "Лахав 433" на протяжении двух лет. По данным следствия, Габай находится в центре коррупционной схемы: используя тесные связи с председателем Всеобщей федерации профсоюзов Арноном Бар-Давидом и руководителями местных органов власти по всей стране, он получал контракты на страхование работников муниципалитетов и государственных компаний в обмен на назначение определенных лиц на должности директоров и членов правлений.

В общей сложности у следствия имеются 350 подозреваемых. Утром 3 ноября были задержаны восемь подозреваемых, в том числе Габай, глава "Гистадрута" с супругой, глава одного муниципалитета, муниципальные чиновники.

Мировой суд Ришон ле-Циона продлил срок содержания под стражей Арнона Бар-Давида и Эзры Габая на восемь дней.

