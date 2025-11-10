Нетаниягу о следственной комиссии: "Важно не только, кого проверяют, но и кто проверяет"

В Кнессете состоялось заседание "40 подписей" по инициативе 40 депутатов, требующих создания государственной комиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года. Глава правительства Биньямин Нетаниягу, выступая с трибуны парламента, подчеркнул необходимость широкого политического консенсуса для создания такой комиссии, поскольку "важно не только, кого проверяют, но и – кто проверяет".

Выступая перед Кнессетом, Нетаниягу увязал расследование событий 7 октября с расследованием об утечке следственных материалов с базы "Сде-Тейман", подчеркнув: "Нам приходится сталкиваться и с клеветой изнутри, из-за этого видео Израиль объявили в военных преступлениях. Возникают непростые вопросы о лжи, о заметании информации, о попытках ее скрыть".

"Вопрос не только в том, кого проверяют, но и в том, кто выясняет правду, – продолжил глава правительства. – Ведь речь идет о выяснении обстоятельств 7 октября, тяжелейшего события в истории Израиля. Очень значительная часть народа не примет состав следственной группы, которого добиваетесь вы".

Нетаниягу напомнил, что "враги Израиля не отказались от намерения нас уничтожить", однако подчеркнул, что Израиль "силен как никогда". По словам премьера, ХАМАС в Газе будет разоружен, и территория сектора Газы будет демилитаризована – "это произойдет легким путем или тяжелым".