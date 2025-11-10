x
10 ноября 2025
|
последняя новость: 12:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 ноября 2025
|
10 ноября 2025
|
последняя новость: 12:43
10 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ проводит учения "Рык льва" в Иудее и Самарии и в Иорданской долине

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
Учения
время публикации: 10 ноября 2025 г., 11:31 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 11:31
ЦАХАЛ проводит учения "Рык льва" в Иудее и Самарии и в Иорданской долине
Gershon Elinson/Flash90

Утром 10 ноября стартовали трехдневные многоуровневые учения ЦАХАЛа под кодовым названием "Рык льва" в Иудее и Самарии, а также в Иорданской долине. Отрабатываются сценарии эскалации боевых действий.

В учениях участвуют силы Центрального округа совместно с подразделениями спецназа, ВВС, управлением технологии и логистики, другими родами войск и дополнительными силами.

В рамках учений военнослужащие действуют против групп условного противника, применяя БПЛА и другие средства поражения целей.

ЦАХАЛ подчеркивает, что речь идет о плановых учениях. Для гражданских лиц поводов для беспокойства нет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook