ЦАХАЛ проводит учения "Рык льва" в Иудее и Самарии и в Иорданской долине

Утром 10 ноября стартовали трехдневные многоуровневые учения ЦАХАЛа под кодовым названием "Рык льва" в Иудее и Самарии, а также в Иорданской долине. Отрабатываются сценарии эскалации боевых действий.

В учениях участвуют силы Центрального округа совместно с подразделениями спецназа, ВВС, управлением технологии и логистики, другими родами войск и дополнительными силами.

В рамках учений военнослужащие действуют против групп условного противника, применяя БПЛА и другие средства поражения целей.

ЦАХАЛ подчеркивает, что речь идет о плановых учениях. Для гражданских лиц поводов для беспокойства нет.