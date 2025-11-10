Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 10 ноября, температура существенно не изменится и будет выше среднесезонной, особенно во внутренних районах. Переменная облачность. Местами туман.

В Иерусалиме – 18-29 градусов, в Тель-Авиве – 16-26, в Хайфе – 20-31, в Эйлате – 20-36, в Беэр-Шеве – 14-32, на побережье Мертвого моря – 23-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-25, в Ариэле – 18-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-34, на Голанских высотах – 21-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25-26 градусов, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 15 км/ч).

Во вторник температура понизится. В среду-четверг – без изменений. В пятницу-воскресенье ожидается резкое понижение температуры.