09 ноября 2025
Израиль

Объявлено время похорон лейтенанта Адара Голдина

Газа
Израиль
ЦАХАЛ
время публикации: 09 ноября 2025 г., 23:41
Объявлено время похорон лейтенанта Адара Голдина
Пресс-служба ЦАХАЛа

Похороны лейтенанта Адара Голдина, останки которого были возвращены 9 ноября из сектора Газы, состоятся в 10:00 во вторник, 11 ноября, на военном кладбище в Кфар-Сабе.

Лейтенант Голдин был убит летом 2014 года во время операции "Нерушимая скала" в секторе Газы, после вступления в силу режима прекращения огня. Его тело было похищено террористами.

Израиль
