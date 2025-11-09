Объявлено время похорон лейтенанта Адара Голдина
время публикации: 09 ноября 2025 г., 23:41 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 23:41
Похороны лейтенанта Адара Голдина, останки которого были возвращены 9 ноября из сектора Газы, состоятся в 10:00 во вторник, 11 ноября, на военном кладбище в Кфар-Сабе.
Лейтенант Голдин был убит летом 2014 года во время операции "Нерушимая скала" в секторе Газы, после вступления в силу режима прекращения огня. Его тело было похищено террористами.
