Трое жителей Нетании задержаны по подозрению в изнасиловании туристки из США
время публикации: 10 ноября 2025 г., 19:55 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 19:58
Трое жителей Нетании (примерно 20 лет) задержаны по подозрению в изнасиловании туристки из США. Полиция намерена просить суд о продлении срока их содержания под стражей.
Пресс-служба полиции сообщила, что 29-летняя гражданка США обратилась в полицию 1 ноября с заявлением об изнасиловании в Тель-Авиве. Следственные мероприятия были начаты немедленно. В понедельник, 10 ноября, подозреваемые были задержаны.
