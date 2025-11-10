x
10 ноября 2025
|
последняя новость: 19:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 ноября 2025
|
10 ноября 2025
|
последняя новость: 19:55
10 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Трое жителей Нетании задержаны по подозрению в изнасиловании туристки из США

время публикации: 10 ноября 2025 г., 19:55 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 19:58
Трое жителей Нетании задержаны по подозрению в изнасиловании туристки из США
Flash90. Фото: М.Шай

Трое жителей Нетании (примерно 20 лет) задержаны по подозрению в изнасиловании туристки из США. Полиция намерена просить суд о продлении срока их содержания под стражей.

Пресс-служба полиции сообщила, что 29-летняя гражданка США обратилась в полицию 1 ноября с заявлением об изнасиловании в Тель-Авиве. Следственные мероприятия были начаты немедленно. В понедельник, 10 ноября, подозреваемые были задержаны.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 октября 2025

Житель Бней-Брака арестован за изнасилования мальчиков в возрасте 8-12 лет
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 октября 2025

Попытка изнасилования 10-летней девочки вызвала антимигрантские беспорядки в Дублине
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 октября 2025

Суд вынес приговор по делу о групповом изнасиловании в кибуце: 17 и 14 лет тюрьмы