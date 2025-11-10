Трое жителей Нетании задержаны по подозрению в изнасиловании туристки из США

Трое жителей Нетании (примерно 20 лет) задержаны по подозрению в изнасиловании туристки из США. Полиция намерена просить суд о продлении срока их содержания под стражей.

Пресс-служба полиции сообщила, что 29-летняя гражданка США обратилась в полицию 1 ноября с заявлением об изнасиловании в Тель-Авиве. Следственные мероприятия были начаты немедленно. В понедельник, 10 ноября, подозреваемые были задержаны.