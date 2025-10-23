x
23 октября 2025
Мир

Попытка изнасилования 10-летней девочки вызвала антимигрантские беспорядки в Дублине

время публикации: 23 октября 2025 г., 11:48 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 11:50
Попытка изнасилования 10-летней девочки вызвала антимигрантские беспорядки в Дублине
AP Photo/Peter Morrison

Два сотрудника полиции пострадали и 23 человека были задержаны в Дублине при столкновениях сотрудников правоохранительных органов и участников манифестации, проходившей у гостиницы, где проживают соискатели убежища.

Беспорядки продолжаются уже вторую ночь. Они начались после того, как рядом с гостиницей было совершено сексуализированное насилие в отношении 10-летней девочки. 26-летний подозреваемый задержан. Его личность не раскрывается, однако известно, что ему требуется переводчик с арабского.

Большую часть манифестантов составляет молодежь, в том числе – подростки. Они забрасывали полицейских камнями и петардами. Была предпринята попытка ослепить с помощью лазерных указок экипаж вызванного на место вертолета.

Вокруг гостиницы Citywest hotel выставлен кордон, в том числе – грузовые автомобили. Министр юстиции Ирландии Джим О’Каллаган заявил, что полиция проявила профессионализм в противостоянии «насилию хулиганов» и обещал, что ответственные за беспорядки предстанут перед судом.

