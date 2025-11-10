Эксперты изучили следственные отчеты по 7.10: совокупность ошибок привела к общему провалу

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир подвел итоги доклада группы экспертов, которая была назначена для проверки качества проведенных ЦАХАЛом внутренних расследований по событиям 7 октября 2023 года. Экспертная комиссия под руководством генерал-майора запаса Сами Турджемана, ранее в понедельник представила свои выводы Замиру и форуму Генштаба.

Экспертная комиссия, назначенная 22 марта 2025 года и составленная из военных специалистов различных областей, изучила проведенные в ЦАХАЛе расследования событий 7 октября: группе было поручено оценить качество расследований, тщательно изучить их выводы и результаты, классифицировать расследования по уровню их качества и дать рекомендации по основным направлениям дальнейшей работы.

Эксперты изучили и оценили качество расследований, проводившихся в ЦАХАЛе по приказу бывшего начальника Генштаба генерал-лейтенанта Герци А-Леви, при этом они не проверяли взаимодействие между политическим и военным уровнями или между ЦАХАЛом и другими службами безопасности, сосредоточившись исключительно на расследованиях ЦАХАЛа.

Комиссия под руководством Сами Турджемана также опубликовала обращение "Коль Корэ" к командирам срочной службы и резервистам, чтобы выявить возможные показания и свидетелей, не вошедших в официальные отчеты. Все поступившие в ответ на это обращение сообщения были тщательно рассмотрены. Эксперты побеседовали также примерно с 80 должностными лицами, связанными с событиями 7 октября и предшествовавшими "черной субботе" годами.

Было детально изучено 25 расследований (отметим, что ранее ЦАХАЛом были опубликованы результаты 31 расследования: все эти отчеты в переводе на русский язык приведены в сводной публикации Newsru.co.il, – прим. ред.). Экспертная группа установила, что качество отчетов различается: некоторые из них были профессиональными и всесторонними и позволяли извлекать уроки; некоторые имели хорошую фактическую основу, но не указывали на причины провалов и необходимые изменения; некоторые были неполными, а некоторые неудовлетворительными. По каждому расследованию было написано профессиональное заключение с конкретными рекомендациями.

Были также выявлены темы, которые не были расследованы: их перечень представлен комиссией под управлением Сами Турджемана начальнику Генштаба Эялю Замиру. В частности, речь идет об обращении с поступавшей в разные годы разведывательной информацией по плану "Иерихонская стена".

Основные выводы экспертной группы

После изучения и анализа всей информации группа выработала целостную картину из шести основных факторов, которые были определены как центральные причины провала 7 октября:

1. Концептуальный провал – разрыв между стратегической и оперативной реальностью и восприятием действительности в отношении сектора Газа и ХАМАСа.

2. Разведывательный провал – в понимании ситуации, характера угрозы и в непредоставлении своевременного предупреждения.

3. Отсутствие должного внимания к плану "Иерихонская стена".

4. Организационная и оперативная культура, характеризующаяся неудачными моделями и оперативными нормами, укоренившимися за годы.

5. Существенный и длительный разрыв на всех уровнях командования между предполагаемой угрозой и фактическим оперативным ответом.

6. Недостатки в процессе принятия решений и управлении силами в ночь на 7 октября 2023 года.

Прежде всего, эксперты установили: события 7 октября не были полной неожиданностью. Напротив, в ночь нападения накопилась разнообразная информация, которая, если бы была профессионально проанализирована, позволила бы своевременно выдать предупреждение и начать значительные действия. Атака произошла на фоне качественных и экстраординарных разведданных, находившихся в распоряжении различных структур ЦАХАЛа.

В течение 2023 года высокопоставленные армейские источники неоднократно предупреждали, что противник воспринимает происходящие в Израиле события как внутреннюю слабость, что снижало уровень сдерживания и повышало вероятность эскалации. Но несмотря на все эти предупреждения, необходимые меры для повышения готовности и подготовки сил ЦАХАЛа в различных районах приняты не были.

Комиссия Турджемана установила: большинство факторов, приведших к провалу, накапливались в течение многих лет и касаются множества структур, это долговременный системный и организационный сбой.

Провал ключевых структур:

Генеральный штаб ЦАХАЛа существенно недооценил противника. Несмотря на определение ХАМАСа как "террористической армии", не была разработана военная модель противодействия, соответствующая уровню угрозы.

Оперативное управление Генштаба ЦАХАЛа (АМАЦ) не обеспечило готовность армии к внезапной войне, не накапливало знания для планирования сил, не извлекло уроки из операции "Страж стен" и не занималась планом "Иерихонская стена". Не были проведены своевременные оценки ситуации в ночь 7 октября и после нее, не были приняты ключевые решения, необходимые для управления боевыми действиями.

Военная разведка (АМАН) не распознала стратегические и оперативные изменения в ХАМАСе на протяжении лет, не проводились и непрерывные изучения и оценка его возможностей как "армии террора". АМАН не выдал своевременных предупреждений, а его система сбора данных основывалась на узком промежутке, не позволяющем предвидеть нападение. В результате, когда военное крыло ХАМАСа перешло из режима повседневной занятости к боевой готовности и широкомасштабной атаке, ЦАХАЛ оставался в состоянии низкой оперативной готовности.

Командование Южным военным округом не выполнило свои обязанности по предупреждению об угрозах на своей территории и по защите населения. Речь идет о глубоком и многолетнем провале в военных исследованиях, включая план "Иерихонская стена". Командование не подготовило оперативный ответ ни по численности войск, ни по планам действий.

Дивизия "Газа" не выполнила свою задачу по защите от угрозы, исходящей от сектора Газы, она не анализировала изменения, происходящие у противника и не занималась непрерывной разведывательной и оперативной работой по "Иерихонской стене". Дивизия "Газа" не провела должной оценки ситуации и не повысила уровень боевой готовности, несмотря на имеющуюся информацию в ночь 7 октября, а также не проявила инициативы по изменению боевой дислокации сил, несмотря на известные опасные сценарии.

Другие структуры, повлиявшие на провал:

Военно-воздушные силы не подготовили адекватную систему защиты низковысотного воздушного пространства; не проводили регулярных оценок ситуации в ночь нападения и не сумели адаптировать свои действия к масштабной атаке, превышавшей ожидаемые сценарии.

Военно-морские силы не обеспечили защиту побережья в начале войны; не провели должного анализа ситуации; защита стратегических объектов в экономической зоне не соответствовала уровню угрозы и увеличила риск.

При этом в отношении ВВС и ВМС эксперты отмечают, что в ЦАХАЛе не был повышен уровень тревоги и не была усилена боеготовность, что осложнило своевременную реакцию военно-воздушных и военно-морских сил на разворачивающуюся атаку.

Экспертная группа не обнаружила ни одного командира или представителя разведструктур, который в ночь, предшествовавшую атаке, составил бы целостную картину ситуации у противника. Не была сформирована единая разведывательная оценка, не проводилось профессиональное обсуждение уровня тревоги, хотя повышение уровня тревоги было крайне необходимо. В критические часы до начала атаки не было предпринято ни одного значимого шага ни силами на передовой, ни резервами.

При этом с начала нападения многие военнослужащие ЦАХАЛа немедленно отправились на юг, без приказа, мужественно вступили в бой и сделали все возможное, чтобы остановить или минимизировать нападение – многие ценой свой жизни.

Наблюдательницы и боевая разведка

Экспертная комиссия полностью приняла вывод о том, что работа операторов наблюдения ("тацпитаниот") даже в условиях массированной атаки и угрозы их жизни была профессиональной, образцовой и хладнокровной. "Тацпитаниот" продолжали вести наблюдение и передавать данные до последнего вдоха. Анализ показывает, что собранные ими в предшествовавшие месяцы данные о необычной активности противника при качественном анализе боевой разведкой они могли бы привести к распознаванию изменения ситуации и предотвратить катастрофу.

Действия отрядов быстрого реагирования

Комиссия Турджемана приняла результаты внутриармейских расследований, в соответствии с которыми героизм координаторов по безопасности ("раказ битхони цваи" – "равшац") и бойцов отрядов быстрого реагирования ("китот коненут") населенных пунктов, подвергшихся атаке оказал решающее влияние на исход сражений в некоторых населенных пунктах.

Однако эксперты установили: несмотря на то, что местные жители и населенные пункты, которые должны были стать объектами защиты, гражданский сектор и компоненты гражданской обороны оказались отодвинуты на периферию общей оборонной концепции.

Музыкальный фестиваль Nova

Экспертная комиссия приняла выводы соответствующего внутриармейского расследования о существенных недочетах концепции распределения ответственности на местном уровне. Рекомендуется разработать профессиональную и комплексную реформу концепции территориальной обороны, особенно в ситуациях, где ответственность за участок или мероприятие делится между армией и другими службами безопасности.

