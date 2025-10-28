x
28 октября 2025
28 октября 2025
Израиль

Житель Бней-Брака арестован за изнасилования мальчиков в возрасте 8-12 лет

Дети
Расследование
Сексуальное насилие
Бней-Брак
время публикации: 28 октября 2025 г., 15:31 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 15:31
Житель Бней-Брака арестован за изнасилования мальчиков в возрасте 8-12 лет
Flash90. Фото: Й.Синдель

Сотрудники полицейского отдела по борьбе с семейным и сексуализированным насилием ведут расследование серии заявлений, поступивших от родителей несовершеннолетних мальчиков.

Мужчина средних лет, по данным заявителей, завязывал разговоры с детьми в возрасте от восьми до двенадцати лет, старался завоевать их доверие, а затем совершал в отношении детей развратные действия, включая содомию.

В ходе расследования удалось выяснить личность подозреваемого: им оказался 46-летний житель Бней-Брака, который был арестован и после допроса помещен под стражу.

По данным расследования, подозреваемый беседовал с детьми, которых встречал на улице или в синагоге, завоевывал их доверие, предлагал им деньги и сигареты, после чего завлекал в уединенное место, где насиловал их. Преступления происходили во дворе синагоги, во дворах жилых домов, а также в гостинице в Бней-Браке.

По завершении расследования против арестованного было подано предварительное обвинение, его содержание под стражей продлено до 30 октября. Прокуратура подаст против него обвинительное заключение. Возможно, что полиция будет просить суд опубликовать имя и фото подозреваемого для выявления дополнительных жертв.

Израиль
