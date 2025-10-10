В районе Атлита замечена акула, до выяснения обстоятельств купание запрещено

После того, как неподалеку от берега на пляже Неве-Ям была замечена акула, местные власти округа Хоф а-Кармель ввели в действие "акулий протокол": на пляжах в окрестностях поднят черный флаг, и спасатели приказали всем выйти из воды.

Предположительно, речь вновь идет о китовой акуле, которая отдыхает у средиземноморского побережья Израиля уже вторую неделю. Акула, которую назвали Офек, ранее стала причиной закрытия пляжей в Ашдоде, Ашкелоне, Бат-Яме и других городах.

Однако до того момента, когда будет официально подтверждено специалистами, что возле пляжа в Атлите видели именно Офека – не представляющую опасности для людей китовую акулу – купание будет запрещено.